Германия требует запретить "инакомыслие" в Евросоюзе

Евросоюз должен избавиться от права отдельных государств-членов блокировать внешнюю политику объединения с помощью механизма вето.

Так заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

“Вето должно быть отменено, - заявил глава немецкой дипломатии, выступая на видеоконференции. - Мы не можем позволить, чтобы нас держали в заложниках люди, которые мешают европейской внешней политике своими вето, разрушая сплочённость Европы».

Напомним, сейчас все решения по внешней политике и безопасности на уровне ЕС принимаются только при согласии всех его 27 государств-членов. Этот принцип единогласия, по сути, дает любому государству-члену возможность блокировать любое внешнеполитическое решение с помощью механизма вето.

Зачем понадобились перемены

В Евросоюзе в последнее время участились случаи "инакомыслия" и отказа подчиняться приказам из Брюсселя.

К примеру, Венгрия в последнее время пользуется правом вето, неоднократно блокируя различные резолюции ЕС.

Так, в мае она отказалась ратифицировать торговое соглашение ЕС с африканскими, Карибскими и тихоокеанскими странами и отказалась поддержать призыв к прекращению огня на фоне конфликта между Израилем и палестинцами в Газе.

Возглавляемая премьер – министром Виктором Орбаном, правительство которого обострило отношения с Брюсселем по ряду вопросов, включая иммиграцию, Венгрия также дважды отказывалась поддержать заявление ЕС, критикующее Пекин за его отношение к ситуации в Гонконге, чем вызвала гнев Берлина.

К слову, идея Мааса не нова. Ранее другой чиновник из Министерства иностранных дел Германии – госсекретарь Мигель Бергер – призвал к “серьезным дебатам о способах управления инакомыслием в Европейском Союзе».

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