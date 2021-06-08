Евросоюз должен избавиться от права отдельных государств-членов блокировать внешнюю политику объединения с помощью механизма вето.
Так заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
“Вето должно быть отменено, - заявил глава немецкой дипломатии, выступая на видеоконференции. - Мы не можем позволить, чтобы нас держали в заложниках люди, которые мешают европейской внешней политике своими вето, разрушая сплочённость Европы».
Напомним, сейчас все решения по внешней политике и безопасности на уровне ЕС принимаются только при согласии всех его 27 государств-членов. Этот принцип единогласия, по сути, дает любому государству-члену возможность блокировать любое внешнеполитическое решение с помощью механизма вето.
В Евросоюзе в последнее время участились случаи "инакомыслия" и отказа подчиняться приказам из Брюсселя.
К примеру, Венгрия в последнее время пользуется правом вето, неоднократно блокируя различные резолюции ЕС.
К слову, идея Мааса не нова. Ранее другой чиновник из Министерства иностранных дел Германии – госсекретарь Мигель Бергер – призвал к “серьезным дебатам о способах управления инакомыслием в Европейском Союзе».
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.