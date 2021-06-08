Подозреваемые в антисемитизме не смогут стать гражданами Германии

Люди, которые позволяют себе антисемитские высказывания и сомневаются в существовании государства Израиль и совершают действия, направленные против него, должны лишаться права на немецкое гражданство.

Так заявил представитель партии ХДС, член комитета Бундестага по внутренней политике Матиас Миддельберг в преддверии парламентских дебатов по поправкам к закону о гражданстве.

"Любой, кто подстрекает общественность против евреев, ставит под сомнение существование государства Израиль или сжигает израильский флаг, не должен становиться гражданином Германии", — заявляет немецкий политик.

В своем выступлении депутат также сослался на речь, произнесённую Ангелой Меркель еще в 2008 году, когда она заявила, что "ответственность за безопасность Израиля является частью национальных интересов Германии".

Миддельберг является одним из авторов поправки в существующий закон, в которой говорится, что "натурализация исключается, если иностранец совершил антисемитский акт”. Он также утверждает, что любые антисемитские действия должны быть юридически признаны несовместимыми с гарантиями человеческого достоинства, закрепленными в конституции Германии.

Напомним, в прошлом месяце в Германии произошла серия нападений на еврейские молитвенные дома, которые вызвали возмущение среди евреев, христиан и немецких чиновников. Инциденты, в основном связанные с сожжением израильских флагов и забрасыванием синагог камнями, произошли на фоне ожесточенного противостояния между Израилем и палестинскими боевиками в Газе.

Некоторые из преступников тогда заявили немецкой полиции, что их действия были спровоцированы "нынешним конфликтом в Израиле.”

В конце мая только один немецкий штат, Северный Рейн-Вестфалия, заявил, что были начаты расследования в отношении 111 подозреваемых в антисемитских актах. Почти все они имели арабское происхождение, подтвердил тогда региональный министр внутренних дел Герберт Реул.

В список преступников входили ливанские и сирийские граждане, а также лица, прибывшие из арабских стран, но получившие к моменту инцидентов немецкое гражданство.

Немецкая полиция, однако, считает, что антисемитизм в Германии выходит за рамки мигрантского сообщества.

"Это не только мусульманский антисемитизм, но и антисемитизм в целом, который слишком долго не воспринимался так, как должен был быть”, -заявил немецким СМИ в конце мая офицер берлинской полиции по борьбе с антисемитизмом Вольфрам Пемп.

В последнем докладе Федеральной уголовной полиции (БКА) говорится, что

антисемитские преступления выросли почти на 16% по сравнению с прошлым годом.

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