EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия готовится к "изгнанию" доллара
Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Частое употребление кофе повышает риск развития глаукомы
П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому
Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции
Власти рассматривают вопрос вакцинации мигрантов от COVID-19
Продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери

Подозреваемые в антисемитизме не смогут стать гражданами Германии

Мир » Европа » Евросоюз

Люди, которые позволяют себе антисемитские высказывания и сомневаются в существовании государства Израиль и совершают действия, направленные против него, должны лишаться права на немецкое гражданство.

Подозреваемые в антисемитизме не смогут стать гражданами Германии

Так заявил представитель партии ХДС, член комитета Бундестага по внутренней политике Матиас Миддельберг в преддверии парламентских дебатов по поправкам к закону о гражданстве.

"Любой, кто подстрекает общественность против евреев, ставит под сомнение существование государства Израиль или сжигает израильский флаг, не должен становиться гражданином Германии", — заявляет немецкий политик.

В своем выступлении депутат также сослался на речь, произнесённую Ангелой Меркель еще в 2008 году, когда она заявила, что "ответственность за безопасность Израиля является частью национальных интересов Германии".

Миддельберг является одним из авторов поправки в существующий закон, в которой говорится, что "натурализация исключается, если иностранец совершил антисемитский акт”. Он также утверждает, что любые антисемитские действия должны быть юридически признаны несовместимыми с гарантиями человеческого достоинства, закрепленными в конституции Германии.

Напомним, в прошлом месяце в Германии произошла серия нападений на еврейские молитвенные дома, которые вызвали возмущение среди евреев, христиан и немецких чиновников. Инциденты, в основном связанные с сожжением израильских флагов и забрасыванием синагог камнями, произошли на фоне ожесточенного противостояния между Израилем и палестинскими боевиками в Газе.

Некоторые из преступников тогда заявили немецкой полиции, что их действия были спровоцированы "нынешним конфликтом в Израиле.”

В конце мая только один немецкий штат, Северный Рейн-Вестфалия, заявил, что были начаты расследования в отношении 111 подозреваемых в антисемитских актах. Почти все они имели арабское происхождение, подтвердил тогда региональный министр внутренних дел Герберт Реул.

В список преступников входили ливанские и сирийские граждане, а также лица, прибывшие из арабских стран, но получившие к моменту инцидентов немецкое гражданство.

Немецкая полиция, однако, считает, что антисемитизм в Германии выходит за рамки мигрантского сообщества.

"Это не только мусульманский антисемитизм, но и антисемитизм в целом, который слишком долго не воспринимался так, как должен был быть”, -заявил немецким СМИ в конце мая офицер берлинской полиции по борьбе с антисемитизмом Вольфрам Пемп.

В последнем докладе Федеральной уголовной полиции (БКА) говорится, что

  • антисемитские преступления выросли почти на 16% по сравнению с прошлым годом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Рогов: В 2023 году Израиля НЕ СТАНЕТ!
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Германия требует запретить "инакомыслие" в Евросоюзе
Подозреваемые в антисемитизме не смогут стать гражданами Германии
Проверкой учебников на "историческую точность" занялись общественники
Надо быть реалистами: санкции - это навсегда
Россия готовится к "изгнанию" доллара
Мнение: израильтяне устали от Нетаньяху и помогать ему усидеть в кресле не будут
Сотрудники школы Хопкинса обнаружили вирус, делающий человека глупым
Кофеин может действовать как анальгетик
Частое употребление кофе повышает риск развития глаукомы
П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников