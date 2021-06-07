В Совфеде оценили намерение США говорить с Россией "с позиции силы"

Первая зарубежная поездка Джо Байдена в качестве президента США начинается "с позиции силы". Он "намерен понять, что планирует делать Россия".

Такое заявление сделал в понедельник, 7 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Визит американского лидера на Евразийский континент включает посещение Великобритании, где пройдёт саммит НАТО, Бельгии, где состоится встреча лидеров ЕС, и Швейцарии, где 16 июня пройдут переговоры Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", — приводит слова Салливана РИА Новости.

Говорить с Путиным с позиции силы? Исключено!

В Совете Федерации отреагировали на резкое заявление американской стороны. По мнению сенатора Сергея Цекова, у США не получится вести разговор с Россией с позиции силы, потому что во многих аспектах силы двух держав равны. И не факт, что Джо Байден сам захочет говорить с российским лидером в таком тоне.

"С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. С нашим президентом вести любой диалог с позиции силы — это исключено", — сказал Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

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