Зеленский поздравил украинских журналистов с их праздником. Но не всех

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил представителей местных СМИ с Днём журналиста, который отмечается в незалежной 6 июня. И угостил шашлыками.

Президент Украины Владимир Зеленский, шашлычная вечеринка для журналистов

Вроде бы задумка была замечательная: посмотрите, граждане, какой народный у вас президент — общается запросто, отдыхает демократично, с шашлыками, как и любой украинец. Однако опубликованные в официальном Twitter-аккаунте Зеленского фотографии с шашлычной вечеринки вызвали совсем другой эффект.

"Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости — таковы украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят изменений. И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и Президента, — сделать Украину лучше. Пусть она сбудется!" — гласит подпись под фотоснимками.

А на фото — знакомые все лица: Дмитрий Гордон, Савик Шустер и прочие одиозные персонажи украинской журналистики. Такое "избранничество" вызвало неприятие у тех украинских журналистов, которые вместо президентских шашлыков подверглись репрессиям (ранее Pravda.Ru писала о закрытии нескольких украинских телеканалов, несмотря на обещание Зеленского не посягать на свободу слова в стране).

"День журналиста. В ленте много пафосных слов и самолюбования. "Лучших" позвали на шашлыки к Гаранту. В этом вся украинская журналистика. Жевать мясо из рук президента, радуясь, что закрыли не тебя", —

цитирует "Свободная пресса" Диану Панченко, ведущую телеканала "Перший Незалежний" ("Первый Независимый"), который проработал всего час после открытия, а затем был принудительно отключён от вещания.

Украинские пользователи Twitter отреагировали ещё категоричней. Судя по многим комментариям, теперь украинцы точно знают, кому из местных СМИ нельзя верить. А заодно резонно поинтересовались, за чей счёт этот банкет, если многим гражданам страны не хватает денег не только на мясо, но даже на оплату ЖКУ.

"Это всё классно. Но где здесь журналисты?" — "Вы как ребёнок малый! Вы еще скажите, что президента видите на снимках", — подискутировали в комментариях.

А некоторые припомнили заявление Зеленского о шашлыках во время пандемии. По его же словам, это мероприятие может кому-то стоить жизни.

Зеленский: шашлык во время пандемии может стоить кому-то жизни

"И где маски на рожицах??? Побороли уже ковид или это слёт бессмертных маклаудов?"

Наиболее памятливые пользователи опубликовали старые фотографии, на которых те же самые представители СМИ так же дружелюбно улыбаются… Виктору Януковичу, бывшему президентом Украины в 2010 — 2014 годах, а после переворота объявленному в розыск по обвинению в госизмене.

"Чувак. Ты не поверишь. Но этот бордель уже был. Даже ***** (женщины с низкой социальной ответственностью — прим. ред.) те же", — подытожил один из комментаторов.

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