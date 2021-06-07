В Киеве наградили активистов Википедии "за будущую победу Украины в инфовойне"

В Киеве 5 июня состоялся Форум украинских википедистов, участники которого получили знаки "Викимеч". По словам организаторов, награды были выданы "за вклад в будущую победу Украины в информационной войне".

Награды "Викимеч" получили восемь активистов, которые преуспели в редактировании, создании страниц или администрировании украинской и других версий Википедии.

"Украине для победы нужны скоординированные усилия целых коллективов. Поэтому создаём информационные добробаты! Мобилизацию на информационном фронте начинаем с википедистов!" — заявил организатор форума Николай Кравченко.

Во время проведения форума википедисты обсудили, как необходимо проводить информационную войну:

"Украинская Википедия — энциклопедия миру об Украине и Украине о мире",

"Википедия, как поле информационной войны".

Что говорят в России

Член Викимедиа.Ру, участник движения Викимедиа в России Дмитрий Ерохин в разговоре с Pravda. ru заявил, что политизация любого из языковых разделов Википедии нарушает один из пяти столпов существования сайта.

По его словам, на Википедии должна быть нейтральная точка зрения, но вывод о несоответствии может сделать только Фонд Викимедиа в США.

"Движение Викимедиа — глобальное сообщество участников проектов Викимедиа. Основным проектом является Википедия на 313 языках мира. Все правила и руководства Википедии основываются на пяти столпах, определяющих сущность Википедии. К числу которых относится, что Википедия придерживается нейтральной точки зрения (НТЗ) — это означает, что при наличии различных мнений в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо одному из них. В связи с чем любая системная политизация любого языкового раздела Википедии вызывает опасения, в нарушении этого одного из пяти столпов. Вместе с тем, о наличии нарушения принципов Движения Викимедиа у языкового раздела Википедии или странового (национального) чаптера может сделать вывод только головной Фонд Викимедиа находящийся в США", — заявил Ерохин.