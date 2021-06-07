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Миллиардер Джефф Безос планирует полёт в космос

Мир

Основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос, собирается отправиться в космос 20 июля вместе со своим братом Марком и победителем онлайн-торгов.

Джефф Безос

Компания Безоса Blue Origin собирается впервые совершить полёт на космическом корабле New Shepard, который может удаляться от Земли на 100 км. Полёт будет длиться 11 минут.

Корабль рассчитан на шесть мест, одно из которых будет разыграно во время онлайн-аукциона в три этапа, а средства будут направлены в фонд поддержки людей, которые занимаются изучением естественных наук и инженерии. На данный момент участие в аукционе приняли свыше шести тысяч человек из 143 стран мира, а самая большая ставка составила 28 миллионов долларов.

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Джефф Безос - История Успеха Самого Богатого Человека в Мире
Автор: Яна Черникова, Редактор: Ольга Алексеева
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