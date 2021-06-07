Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым

Украина может утратить один из рычагов давления на Россию из-за прорыва дамбы на Северо-Крымском канале. Так считают журналисты украинского Пятого канала, которые сняли разрушение заградительного сооружения у КПВВ "Каланчак".

Разрушение дамбы, перекрывающей воду в Крым

Дамба была возведена в 2014 году, чтобы перекрыть поток воды из Днепра в Крым. Для её строительства использовались металлические конструкции и мешки с песком.

За семь лет на дне Северо-Крымского канала выросли кусты и трава, а недавно дамба начала разрушаться. Специалисты говорят, что сооружение может не выдержать давления воды, после чего канал будет наполнен.

В километре от временной дамбы была построена постоянная, но до ума объект не довели, поэтому пользоваться им пока нельзя.

Журналисты опросили местных жителей, которые выступили за поставки воды в Крым. Власти Украины настаивают на том, что вода необходима для российских войск, которые находятся в регионе.

В сюжете также приводится комментарий украинки, которая вернулась из Симферополя. По её словам, в городе вода идёт круглосуточно, а графиков подачи нет. Ранее об этом сообщали в Крыму — запаса воды для населения хватит на год вперёд.