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Осенние подвижки: эксперт о переговорах РФ и НАТО в рамках СРН

Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Москве: на переговоры в рамках СРН звали, а вы молчите. И позвал ещё раз, сообщив: тем для обсуждения накопилось много.

Россия-Нато
 

Напомним, что СРН, или Совет Россия — НАТО, остаётся ключевой структурой, в рамках которой регулируются отношения Москвы и стран-участниц военного альянса. Реальны ли подвижки в переговорах по этой линии на данный момент?

Рассказывает Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, специально для Pravda. Ru.

"Страна с другой стороны": когда ждать подвижек

Следует отметить, что пока что "страна с другой стороны" не особо проявляет интерес к переговорному процессу, отмечает эксперт. На текущий момент основной может считаться задача по стабилизации отношений, все остальные отходят "на попозже".

"Переговоры в целом повысили бы эффективность обмена информацией. Но я думаю, что до осени здесь каких-то подвижек не будет, особенно с учётом того, что недавно все (за редким исключением) дружно вышли из ДОН. Поэтому ситуация, может быть, немножко стабилизируется после 16-го числа", — даёт прогноз эксперт.

После саммита: "шестерёнки отношений" прокрутятся?

Владимир Путин и Джо Байден
 

Саммит президентов РФ и США может обеспечить некоторые подвижки, причём и по другим направлениям — например, по так называемому СНВ-IV, ("Новый старт"). То же самое касается целого ряда других направлений, которые будут дезавуированы за это время.

"Но всё это будет не в рамках отношений РФ и НАТО. Возможно, позже, после осени (где-нибудь в горизонте ноября) будет определено окно возможностей, после выборов в Германии", — объясняет Абзалов.

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Автор: Константин Шапров
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