В Киеве Лукашенко лишили звания почётного доктора наук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решением Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) лишён звания почётного доктора наук. Заседание в КНУ по этому вопросу состоялось 7 июня, сообщает РИА "Новости".

С инициативой о лишении звания выступил ректор КНУ Владимир Бугров. Основанием для решения КНУ стало "неуважение Лукашенко к Украине" и "нарушение прав человека". Президент Белоруссии стал первым из 107 человек, который был лишён этого звания.

Инцидент с Ryanair

Напомним, 23 мая в Белоруссии произошёл инцидент с бортом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. В самолёте находился бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали силовики.

Страны Запада обвинили Лукашенко в "государственном терроризме". ЕС закрыл для полётов своих рейсов пространство над Белоруссией. Также белорусские самолёты не могут использовать пространство ЕС.

К санкциям присоединилась Украина, после чего у компании "Белавиа" осталось всего девять направлений.

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