Глава МИД Германии уточнил, какой "перезагрузки" не хочет Запад

Новое заявление от главы немецкого МИД Хайко Мааса: он подчеркнул, что страны Запада никоим образом не стремятся инициировать новую Холодную войну.

Маас объяснил ситуацию, выступая на открытии 19-й конференции глав диппредставительств Германии за рубежом. Он подчеркнул: если Запад начинает работать с другими государствами (например, государствами Африки или Азии), это не является сигналом об очередном "разделении мира".

"Мы не хотим перезагрузки холодной войны", — уточнил Маас.

Европе, продолжил Маас, важно налаживать сотрудничество с США. Ранее президент США Джо Байден, напомнил глава МИД ФРГ, сообщил: "Америка вернулась".

"…мы, европейцы, ответили, что Европа никуда не делась. Мы всё ещё здесь, на вашей стороне", — добавил Маас.

В частности, ЕС и США могли бы вместе работать на поле борьбы с разного рода дезинформацией, а также защищать свободу прессы.

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