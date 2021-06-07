Новое заявление от главы немецкого МИД Хайко Мааса: он подчеркнул, что страны Запада никоим образом не стремятся инициировать новую Холодную войну.
Маас объяснил ситуацию, выступая на открытии 19-й конференции глав диппредставительств Германии за рубежом. Он подчеркнул: если Запад начинает работать с другими государствами (например, государствами Африки или Азии), это не является сигналом об очередном "разделении мира".
"Мы не хотим перезагрузки холодной войны", — уточнил Маас.
Европе, продолжил Маас, важно налаживать сотрудничество с США. Ранее президент США Джо Байден, напомнил глава МИД ФРГ, сообщил: "Америка вернулась".
"…мы, европейцы, ответили, что Европа никуда не делась. Мы всё ещё здесь, на вашей стороне", — добавил Маас.
В частности, ЕС и США могли бы вместе работать на поле борьбы с разного рода дезинформацией, а также защищать свободу прессы.
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