Учителям в Испании ввели сразу шесть доз вакцины от COVID-19

Испанские медики по ошибке ввели шесть доз вакцины от коронавируса Pfizer каждому из восьми учителей колледжа в Севилье. Медики не знали, что в одной ампуле содержится сразу шесть доз вакцины, поэтому произошла ошибка, сообщает Efe.

Один из учителей, который получит такую дозу вакцины, сообщил, что ни у одного из преподавателей не было последствий. В понедельник все вышли на работу.

Ранее по несколько доз ошибочно вводили людям в Германии и Италии. Все случаи также завершились без последствий.

В Испании вакцину от коронавируса полностью получили 10 млн человек при населении в 47 млн. Первым компонентом привились около 25 млн человек.

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