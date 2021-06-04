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Депутат ГД заявил о влиянии США на решение Судана по российской базе

Мир

Любая страна, которая не желает работать с Россией, находится под внешним влиянием со стороны США. Такими словами первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение Судана пересмотреть соглашение с Москвой по строительству пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

Депутат ГД заявил о влиянии США на решение Судана по российской базе

"Когда они подписывали с Россией соглашение по открытию морской базы, соответственно, никто не держал ни у кого у виска ствол автомата. Они добровольно подписывали и внимательно изучили все плюсы и минусы этого соглашения, а теперь просто США вступили с этим государством в переговоры, американцы им что-то предложили и поставили перед ними условие расторгнуть соглашение с Россией", — объяснил депутат.

Ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявлял, что Хартум ради получения некоторых выгод пересмотрит соглашение с Москвой по возведению российской базы на побережье Красного моря. По его словам, пока документ не ратифицировали у Судана есть возможность внести правки или изменения, которые учтут национальные интересы и принесут еще больше пользы.

Александр Шерин отметил, что в сложившейся ситуации нужно смотреть, в чем и Москва не доработала. Ведь в стране есть профильные некоммерческие организации, такие как Россотрудничество, которые содействуют распространению за рубежом объективного представления о современной РФ.

Решение Хартума пересмотреть соглашение, чтобы извлечь новые выгоды, демонстрирует, что ведомство детально не разъяснило суданской стороне, какую именно помощь можно получить от партнерского диалога с РФ, чем не поспособствовало продвижению конкретных внешнеполитических интересов государства.

"Значит, не дорабатывает данная структура. Возможно, и в нашем государстве в этом плане есть серьезные проблемы, где чиновники не дорабатывают. Надо брать этот вопрос на более детальную проработку, надо изучать, вступать в переговоры, договариваться, рассматривать какие дополнительные варианты может Россия предложить. Конечно, это серьезный удар по престижу и по тем действиям, и по той работе, которая до этого уже была проведена российской стороной", — завершил депутат.

Москва и Хартум еще в конце 2020 года подписали соглашение по возведению базы ВМФ РФ в Порт-Судане. Согласно документу, африканское государство выделит землю под застройку на побережье Красного моря, где возведут складские и жилые помещения, а после разместят 300 военных и до четырех боевых кораблей.

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Автор: Ольга Лазарева
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