В ЛНР рассказали, как Протасевич возил белорусов воевать на Донбасс

Офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о материалах следствия против белорусского оппозиционера Романа Протасевича. После задержания экс-редактора Telegram-канала NEXTA в Минске против него в ЛНР было заведено дело за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Протасевич находился в составе полка "Азов". По словам Филипоненко, также мужчина организовал поток желающих "повоевать" на Донбассе. За это он брал 5 тыс. долларов.

В стоимость входил переезд из Минска в зону боевых действий, недельное проживание в казарме, питание и три выхода на линию соприкосновения. Там приезжие могли стрелять из различного вооружения. После этого они отправлялись обратно в Белоруссию.

Также Филипоненко заявил, что ЛНР приняла приглашение Лукашенко и в скором времени следователи отправятся в Минск, чтобы произвести допрос.

3 июня на белорусском ТВ вышло интервью Протасевича, в котором тот выразил надежду, что Александр Лукашенко не выдаст его в ЛНР.