Офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о материалах следствия против белорусского оппозиционера Романа Протасевича. После задержания экс-редактора Telegram-канала NEXTA в Минске против него в ЛНР было заведено дело за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.
Протасевич находился в составе полка "Азов". По словам Филипоненко, также мужчина организовал поток желающих "повоевать" на Донбассе. За это он брал 5 тыс. долларов.
В стоимость входил переезд из Минска в зону боевых действий, недельное проживание в казарме, питание и три выхода на линию соприкосновения. Там приезжие могли стрелять из различного вооружения. После этого они отправлялись обратно в Белоруссию.
Также Филипоненко заявил, что ЛНР приняла приглашение Лукашенко и в скором времени следователи отправятся в Минск, чтобы произвести допрос.
3 июня на белорусском ТВ вышло интервью Протасевича, в котором тот выразил надежду, что Александр Лукашенко не выдаст его в ЛНР.
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