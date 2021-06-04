EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"
Эксперт рассказал, что обеспечит РФ неуязвимость от санкций США
Писатель Цыпкин оценил роль женщин в экономике страны
Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики
В ходе ПМЭФ-21 Путин высказался про партнёров и развенчал миф о России
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Дипломатия по-киевски: "Будет больно Александру Лукашенко"
Путин заявил о продлении программ льготной и семейной ипотеки

В ЛНР рассказали, как Протасевич возил белорусов воевать на Донбасс

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о материалах следствия против белорусского оппозиционера Романа Протасевича. После задержания экс-редактора Telegram-канала NEXTA в Минске против него в ЛНР было заведено дело за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

В ЛНР рассказали, как Протасевич возил белорусов воевать на Донбасс

Протасевич находился в составе полка "Азов". По словам Филипоненко, также мужчина организовал поток желающих "повоевать" на Донбассе. За это он брал 5 тыс. долларов.

В стоимость входил переезд из Минска в зону боевых действий, недельное проживание в казарме, питание и три выхода на линию соприкосновения. Там приезжие могли стрелять из различного вооружения. После этого они отправлялись обратно в Белоруссию.

Также Филипоненко заявил, что ЛНР приняла приглашение Лукашенко и в скором времени следователи отправятся в Минск, чтобы произвести допрос.

3 июня на белорусском ТВ вышло интервью Протасевича, в котором тот выразил надежду, что Александр Лукашенко не выдаст его в ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"
Эксперт рассказал, что обеспечит РФ неуязвимость от санкций США
Писатель Цыпкин оценил роль женщин в экономике страны
Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики
В ходе ПМЭФ-21 Путин высказался про партнёров и развенчал миф о России
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи"
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Дипломатия по-киевски: "Будет больно Александру Лукашенко"
Путин заявил о продлении программ льготной и семейной ипотеки
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Игорь Буккер Английские слова означают совсем не то Игорь Буккер Любовь Степушова Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи" Любовь Степушова Усам Оздемиров От чего зависит место России в глобальной экономике Усам Оздемиров
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников