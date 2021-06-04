Дипломатия по-киевски: "Будет больно Александру Лукашенко"

Новые резкие высказывания из Киева: на этот раз они коснулись президента Белоруссии Александра Лукашенко. Если Лукашенко разрешит следователям из ЛНР приехать в РБ, то ему будет "больно", пообещал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, что следователи из ЛНР могут понадобиться для работы по делу Романа Протасевича. Лукашенко отмечал, что не против такого расклада: в частности, второго июня он сообщил, что представители ЛНР могут приезжать.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идёт о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических… Хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины — одна из таких", — сообщил, выступая на "1+1", Кулеба.

Также политик отметил, что "войны" ни в политическом, ни в экономическом плане Киев не хочет, но действия Минска вынуждают реагировать.

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