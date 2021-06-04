Новости из Казахстана: страна прекращает переговоры, касающиеся возможных поставок AstraZeneca. Причину уже объяснили в ТОО "СК-Фармация".
Напомним, что ТОО "СК-Фармация" является единственным казахстанским дистрибьютором, который создан для работы по обеспечению населения страны лекарствами в рамках бесплатной медпомощи.
"По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины", — высказался в ходе брифинга председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.
Напомним, что ранее регулярно появлялись связанные с AstraZeneca негативные новости:
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