Казахстан объяснил отказ от переговоров по поставкам AstraZeneca

Новости из Казахстана: страна прекращает переговоры, касающиеся возможных поставок AstraZeneca. Причину уже объяснили в ТОО "СК-Фармация".

Напомним, что ТОО "СК-Фармация" является единственным казахстанским дистрибьютором, который создан для работы по обеспечению населения страны лекарствами в рамках бесплатной медпомощи.

"По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины", — высказался в ходе брифинга председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.

Напомним, что ранее регулярно появлялись связанные с AstraZeneca негативные новости:

глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе привилась данной вакциной и затем заболела COVID-19;

привилась данной вакциной и затем заболела COVID-19; в Южной Корее 31 мая зафиксировали первый случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Известно, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное;

ведущая радио BBC Лиза Шоу после прививки скончалась. По словам родственников, примерно через неделю после укола она стала жаловаться на то, что у неё сильно болит голова.

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