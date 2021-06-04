В Польше отреагировали на попытки блокировки работ по Baltic Pipe

Опасными посчитали польские власти сведения о том, что работы по газопроводу Baltic Pipe могут оказаться блокированы на территории Дании.

Известно, что работы на датской территории будут как минимум приостановлены — а причиной тому послужили вопросы экологии.

Напомним, что в рамках Baltic Pipe Варшава планирует построить инфраструктуру, нужную для получения газа с шельфа в Северном море. Часть газопровода пройдёт по территории Дании.

Как оказалось, в польском правительстве получили следующие данные: ранее выданное датскими экспертами по защите окружающей среды разрешение на строительство не подтвердили. Причина проста: в недостаточной мере изучен вопрос защиты дикой природы в ходе работ по Baltic Pipe.

Baltic Pipe

"Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чём дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран", — высказался по ситуации на Польском радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

В Варшаве, добавил Пшидач, рассчитывают на "благосклонность датского правительства".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.