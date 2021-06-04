На таджикско-киргизской границе происходит что-то непонятное

Погранслужба Киргизии сообщила о нарушении границы со стороны Таджикистана сегодня ночью.

"Таджикская сторона сегодня в 03.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана примерно на километр. Непонятные работы велись до 6 утра, после чего таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров", — цитирует сообщение пограничников новостной канал 24. kg.

Сообщается также, что недалеко от границы наблюдается "скопление солдат на легкобронированной технике". Никаких объяснений происходящего погранслужба Киргизии от соседей не получала. Более того, на телефонные звонки "на той стороне" попросту не отвечают

На момент публикации материала, пограничники Киргизии, дислоцированные на этом участке границы, переведены на усиленный вариант несения службы.

На место эскалации конфликта выехал глава Госкомитета нацбезопасности генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, представитель кабмина Назирбек Борубаев и директор агентства по земельным ресурсам Абдулат. Мырзаев.

В интернете появилось видео ночного инцидента с камер наблюдения.

На таджикско-киргизской границе происходит что-то непонятное