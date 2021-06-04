Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA

Белорусский блогер Роман Протасевич, арестованный в Минске за экстремистскую деятельность в бытность его главредом ТГ-канала NEXTA, начал публично "колоться".

Большое интервью с оппозиционером вышло в эфире государственного белорусского телеканала.

В интервью Протасевич признался в организации антиправительственных протестов и заявил, что только сейчас "начал понимать, что он (Александр Лукашенко -прим.ред) поступает правильно, и я, конечно, уважаю его".

К этим признаниям, скорее всего, бывшие соратники главреда Нексты прицепятся, чтобы в очередной раз заявить о пытках и побоях, которыми, якобы, КГБ Белоруссии заставило Протасевича "петь, что они скажут". Не преминут указать и на тот фрагмент интервью, когда "непримиримый борец и солдат Азова" расплакался перед видеокамерой.

Но опровергнуть сказанное им, наверное, будет сложно. Особенно если этого станут требовать спонсоры, которых Протасевич сдал.

Так, к примеру, он рассказал — не назвав, впрочем, имени — о российском олигархе, который щедро спонсировал NEXTу:

"Когда Путило запустил монетизацию канала, и нам стали поступать деньги от подписчиков, то поначалу их было немного — люди переводили долларов по 20. Недели через две Степан похвастался: нам регулярно одна российская компания делает крупные переводы. И показал на своем мониторе: +€ 3 тысячи, +€5 тысяч… и это постоянно, как минимум, раз в неделю.".

По словам Протасевича, Путило ему имя спонсора не назвал. Но, пошарив в интернете Роман сам проверил фирму, со счетов которой шли деньги.

"Оказалось, что ей владеет конкурент российского олигарха — Михаила Гуцериева (личный друг Александра Лукашенко, помогавший Белоруссии с поставками нефти во время споров с Россией). … я не могу сейчас точно вспомнить название, но что-то связанное с Уралом и горной добычей". (отрывок интервью смотрите в прикреплённом видео)

Кстати, впоследствии NEXTA, как утверждает Протасевич, несколько раз публиковала компрометирующие Гуцериева документы, которые приносил лично Путило, а в канале их называли "присланными читателями".

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