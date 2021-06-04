В США новая хакерская атака. Теперь на сеть общественного транспорта

New York Metropolitan Transit Authority (MTA) — одна из крупнейших сетей общественного транспорта в США, заявила, что на её компьютерные системы "напали" хакеры, но "атака была сорвана до того, как какие-либо данные были скомпрометированы".

В заявлении компании говорится, что "нарушение затронуло три из 18 компьютерных систем агентства".

The New York Times заявила, со ссылкой на фирму по кибербезопасности FireEye, что атака на МТА, по-видимому, была предпринята группой хакеров, "предположительно поддерживаемых китайским правительством”.

Однако в собственном заявлении транспортного управления не упоминалось о потенциальных связях между хакерами и Пекином. Равно как и о предъявлении хакерами финансовых требований после взлома MTA.

"Транзитный оператор быстро и агрессивно отреагировал на эту атаку, — говорится в заявлении главного технического директора MTA Рафаила Портного. — Расследование показало, что операционные системы не были затронуты, и никакие данные сотрудников или клиентов не были доступны.

Существующие многоуровневые системы безопасности MTA сработали так, как было задумано, предотвращая распространение атаки, и мы продолжаем укреплять эти комплексные системы и сохранять бдительность, поскольку кибератаки являются растущей глобальной угрозой”.

Напомним, что недавно две громкие хакерские атаки временно отключили стратегически важные предприятия США:

Colonial Pipeline — крупнейший американский топливопровод,

JBS — крупнейший в мире мясокомбинат.

Белый дом, не мудрствуя лукаво, приписал обе атаки "киберпреступникам из России”.

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