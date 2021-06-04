Очередной скандал на гендерную тему набирает обороты в США

Американская общественная радиостанция NPR разозлила социальные сети тем, что выпустила "всеобъемлющее руководство по терминам и местоимениям гендерной идентичности".

"Составленный при содействии различных ЛГБТ-организаций, глоссарий и список часто задаваемых вопросов были созданы в попытке помочь читателям NPR ориентироваться в, казалось бы, бесконечно расширяющемся лексиконе языка, связанного с гендерной идентичностью. Наша цель-помочь людям общаться точно и уважительно друг с другом”, — объясняется в аккаунте радиостанции.

©twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Однако NPR признала, что руководство "не является исчерпывающим, оно ориентировано на США и, возможно, может не быть актуальным во многих странах".

Основная масса комментаторов обвиняет NPR в том, что она "оторвана от того, как люди на самом деле взаимодействуют друг с другом".

Раскол на почве пола?

К слову, использование личных местоимений, указывающих на род — он, она, оно — уже перешло в разряд спорных вопросов, вызывающих конфликты в школах, на предприятиях и в других учреждениях в США.

Например, недавно учитель физкультуры начальной школы в Вирджинии был уволен сразу после того, как он высказался против требования окружного школьного совета, чтобы учителя позволяли ученикам использовать гендерные местоимения по своему выбору. Педагог сказал, что эта политика нарушает его религиозные убеждения:

"Я учитель, но прежде всего я служу Богу, и я не буду утверждать, что биологический мальчик может быть девочкой и наоборот, потому что это противоречит моей религии".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.