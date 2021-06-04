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По стопам Трампа: Байден составил "чёрный список" китайских компаний

Мир

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам инвестировать в 59 китайских фирм, включая телекоммуникационный гигант Huawei и множество производителей оружия.

По стопам Трампа: Байден составил "чёрный список" китайских компаний

Этот документ почти идентичен приказу, подписанному Трампом в конце прошлого года, хотя он добавляет несколько фирм и передает полномочия по исполнению от Министерства обороны к Казначейству.

Как объяснили в Белом доме, это решение "является более юридически обоснованным".

Фирмы, включенные в список, были выбраны из-за их явной или предполагаемой работы в секторах обороны или наблюдения Китая или из-за связей их владельцев с этими секторами.

Более трех десятков фирм в списке вовлечены в аэрокосмическую, военную и ядерную промышленность или в какую-то другую область оборонного сектора.

Одна компания, Hangzhou Hikvision Digital Technology, включена в список из-за своей работы по производству технологий наблюдения, которые, по утверждению администрации Байдена, используются "для содействия репрессиям или серьезным нарушениям прав человека".

Другие компании, в том числе технологический гигант Huawei, а также телекоммуникационные компании China Mobile Limited и China Unicom, включены в список из-за предполагаемых связей их владельцев либо с оружейной, либо со шпионской промышленностью, либо с обеими.

У американских фирм, уже сотрудничающих с компаниями из этого "чёрного списка" теперь есть год, чтобы прекратить это.

Джо Байден и Дональд Трамп не очень-то сходятся во взглядах, и сразу же после вступления в должность в январе Байден приступил к отмене почти всех решений Трампа. Однако враждебность по отношению к Китаю является редкой точкой во внешней политике, разделяемой как демократами, так и республиканцами в Вашингтоне.

Критикуемый во время своей предвыборной кампании консерваторами как "мягкий” по отношению к Китаю, Байден в значительной степени сохранил враждебную политику Трампа по отношению к Пекину нетронутой:

  • Далекий от сворачивания торговой войны Трампа с Китаем, Байден сохранил тарифы эпохи Трампа на китайские товары и стремится объединить союзников США в Тихоокеанском регионе в стратегический союз против Китая.

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Автор: Ольга Лебедева
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