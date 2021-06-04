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Зеленский выдвинул убойный аргумент для "закрытия" Северного потока-2

Мир » Бывший СССР » Украина

Запуск "Северного потока-2" лишит Украину порядка $3 млрд ежегодно, поскольку трубопроводы страны больше не будут нужны для транспортировки российского газа в Западную Европу.

Зеленский выдвинул убойный аргумент для "закрытия" Северного потока-2

Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Он потребовал от делегации Конгресса США, чтобы Америка сделала все возможное, дабы не допустить завершения строительства газопровода.

Напомним, СП-2 соединит Германию напрямую с Россией через Балтийское море. Таким образом, процесс поставок газа станет независимым от транзита через третьи страны и снизит для покупателей цену. В настоящее время, по словам вице-премьера Александра Новака, осталось завершить около 100 км, что должно быть достигнуто к концу 2021 года.

По словам украинского лидера, без «транзитных денег от России»  у Незалежной больше не будет “мощной и хорошо оснащенной армии”, чтобы продолжать “защищать Европу и европейские ценности".

К слову, ранее эта мысль уже озвучивалась вице-премьером Украины Алексеем Резниковым в интервью газете The Wall Street Journal:

“В отличие от нападения на Крым, которое стало неожиданностью, завершение строительства газопровода будет иметь вполне предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности, - сказал Резников. - Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией.”

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Горькая правда об армии Украины
Автор: Ольга Лебедева
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