Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о четвёртом ребёнке

Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют родить четвёртого ребёнка.

Слухи о желании герцогов Кембриджских родить ещё одного ребёнка ходят уже давно, но доказательств до сих пор не было.

Миддлтон готова снова стать матерью, особенно на фоне беременности супруги принца Гарри Меган Маркл.

"Кейт уже не может скрывать, что хочет еще одного малыша. Герцоги планируют пополнить семью в скором времени", — цитирует королевского эксперта Дункана Ларкомба OK!

Принц Уильям долгое время не был готов к появлению нового члена семьи, однако теперь его отношение к этому вопросу изменилось.

Британцы считают, что Кейт Миддлтон — замечательная мать, которая дала прекрасное воспитание дочери Шарлотте и сыновьям Джорджу и Луи.

Кейт всегда мечтала о семье, в которой будет четверо детей.

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон состоят в браке уже больше десяти лет. За эти годы их не раз признавали одной из самых красивых пар в Великобритании. Кроме того, супругам далось сохранить прекрасные отношения в семье.

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