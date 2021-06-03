У штаб-квартиры ЕС в Польше состоялась "голая" акция протеста против сотрудничества Европы с Белоруссией. Полураздетые женщины из Белоруссии и Украины вышли с плакатами против президента Александра Лукашенко и устроили "минуту крика".
На теле каждой из женщин были написаны названия мировых брендов, которые по их мнению активно сотрудничают с Белоруссией. От компаний потребовали прекратить "финансирование Лукашенко". Во время акции прозвучали требования к
Координировал акцию бывший министр культуры Белоруссии, оппозиционер Павел Латушко.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?