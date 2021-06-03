Голые белоруски устроили минуту крика у посольства ЕС в Польше

У штаб-квартиры ЕС в Польше состоялась "голая" акция протеста против сотрудничества Европы с Белоруссией. Полураздетые женщины из Белоруссии и Украины вышли с плакатами против президента Александра Лукашенко и устроили "минуту крика".

На теле каждой из женщин были написаны названия мировых брендов, которые по их мнению активно сотрудничают с Белоруссией. От компаний потребовали прекратить "финансирование Лукашенко". Во время акции прозвучали требования к

Ikea - прекратить закупку белорусского леса;

Michelin - не поставлять продукцию на БелАЗ, МТЗ, БМЗ;

Philip Morris - прекратить сотрудничество с Гродненской табачной фабрикой;

Siemens - отказаться от фирм в Белоруссии и контрактов в Минске;

Nestlе - не вкладывать белорусское ТВ.

Координировал акцию бывший министр культуры Белоруссии, оппозиционер Павел Латушко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.