Напрашиваются: Киев захотел попасть на переговоры по "СП-2"

Из Киева продолжает звучать поток заявлений по "Северному потоку-2". Однако если ранее украинская сторона предпочитала жаловаться, то на этот раз захотела сесть за стол переговоров.

Комментарий привёл для Welt украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Он заявил: Украина хотела бы попасть за стол переговоров в компанию к США и Германии — ведь там будет обсуждаться как раз "СП-2".

"Проект "Северный поток 2" бьёт Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", — приводит мнение Мельника Welt.

Мельник считает, что в случае, если соглашения по "СП-2" в итоге получится достигнуть "за счёт Украины", то всё обернётся катастрофой и поставит под вопрос взаимное доверие сторон.

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