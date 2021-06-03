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В РАН оценили заискивание компартии Китая перед Россией

Мир » Азия

Руководитель Центра социально-экономических исследований Китая РАН Андрей Островский прокомментировал появление статьи в официальной газете ЦК Компартии Китая "Жэньминь жибао", посвящённой России.

В РАН оценили заискивание компартии Китая перед Россией

Авторы материала называют Россию "великой державой" и уточняют, что никто не может погубить такую страну, "кроме неё самой". Такую же характеристику газета дала Китаю.

"Наши страны не способна погубить ни одна внешняя сила", — говорится в статье.

Островский заявил, что цель появления такой статьи — показать России намерение продлить договор о дружбе, заключённый в 2001 году. Важный для Китая и России документ может быть пролонгирован автоматически.

"В этой связи статья газеты "Жэньминь жибао” и говорит о том, что нужно продлить этот договор. Учитывая нынешнюю сложную политическую ситуацию в мире, это выгодно будет и для России, и для Китая, чтобы совместно противостоять США и Евросоюзу", — приводит ОСН слова Островского.

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Автор: Артём Пермяков
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