Недовольство действиями Берлина высказали в Киеве: на этот раз речь зашла о поставках оружия, точнее — об отказе от них. Германия, уверен украинский посол в стране Андрей Мельник, выбрала "стояние в стороне".

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве некоего "морального апостола".

Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень обидно.

Существующее берлинское табу на поставки оружия должно быть сломано", — сообщил Мельник для немецкого издания Loyal.