Недовольство действиями Берлина высказали в Киеве: на этот раз речь зашла о поставках оружия, точнее — об отказе от них. Германия, уверен украинский посол в стране Андрей Мельник, выбрала "стояние в стороне".
"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве некоего "морального апостола".
Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень обидно.
Существующее берлинское табу на поставки оружия должно быть сломано", — сообщил Мельник для немецкого издания Loyal.
Дипломат также сообщил: Германия помогла Украине в медицинской сфере, за что Киев, естественно, благодарен. Однако политика в отношении поставок оружия может привести к тому, что Берлин
"…лишится возможности влиять на любые процессы".
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