EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правительство обязало иностранных рабочих знать историю и русский язык
Автомобилистов хотят штрафовать за превышение средней скорости на участке
Макеева показала, как выглядел её супруг до встречи с ней
Клондайк для воров: на космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Выход на гиперзвук: Пентагон ускоряет развёртывание нового оружия
Милонов приравнял к животным одну категорию россиян
Стадо слонов, гуляющее по Китаю, "нагрело" фермеров на миллион долларов
Россияне согласились "скинуться" на помощь бедным через рост налогов
"Киев всё равно у США в кармане": Пушков о жалобах Зеленского на "СП-2"

Белый дом подозревает российских хакеров в атаке, лишившей Америку мяса

Мир

Белый дом выпустил заявление, согласно которому очередная "чувствительная" кибератака — теперь на крупного производителя мяса JBS USA — совершённая в начале недели, скорее всего, была "родом" из России.

Белый дом подозревает российских хакеров в атаке, лишившей Америку мяса

"Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу и дает понять, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей", — сообщила заместитель пресс-секретаря Карина Жан-Пьер.

По её словам, компания JBS уведомила президентскую администрацию, что хакеры требуют выкуп.

"Поскольку недавно по такой же схеме работала российская киберпреступная группа, которая вынудила Colonial Pipeline закрыть системы Колониального трубопровода на неделю, именно они и подозреваются сейчас в первую очередь", — заявила Жан-Пьер.

Напомним, что несмотря на все обвинения в адрес России, ни одного настоящего "русского следа" в череде кибератак на предприятия США так и не было обнаружено. Более того, в это не верит даже американский президент:

К слову, президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила вероятность того, что трубопровод в США "хакнули" спецы ЦРУ.

Представитель пресс-службы Белого дома особо подчеркнула, что кибератаки не повлияли на намерение Байдена встретиться с Владимиром Путиным:

"Для американского лидера важно сесть за стол переговоров с российским коллегой, чтобы понять, где мы находимся, понять, где он находится, попытаться справиться с разногласиями и определить области, в которых мы можем добиться прогресса".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как русские хакеры “обули” весь Запад
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Автомобилистов хотят штрафовать за превышение средней скорости на участке
Макеева показала, как выглядел её супруг до встречи с ней
Клондайк для воров: на космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Познаньская дюжина: в Польше соберутся главы МИД 12 стран
Выход на гиперзвук: Пентагон ускоряет развёртывание нового оружия
Милонов приравнял к животным одну категорию россиян
Отказ Вашингтона от санкций по Nord Stream 2 "очень порадовал" Вену
Стадо слонов, гуляющее по Китаю, "нагрело" фермеров на миллион долларов
Россияне согласились "скинуться" на помощь бедным через рост налогов
"Киев всё равно у США в кармане": Пушков о жалобах Зеленского на "СП-2"
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Сектанты превращают детей в Маугли Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев
Новости Украины
Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников