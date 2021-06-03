Белый дом подозревает российских хакеров в атаке, лишившей Америку мяса

Белый дом выпустил заявление, согласно которому очередная "чувствительная" кибератака — теперь на крупного производителя мяса JBS USA — совершённая в начале недели, скорее всего, была "родом" из России.

"Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу и дает понять, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей", — сообщила заместитель пресс-секретаря Карина Жан-Пьер.

По её словам, компания JBS уведомила президентскую администрацию, что хакеры требуют выкуп.

"Поскольку недавно по такой же схеме работала российская киберпреступная группа, которая вынудила Colonial Pipeline закрыть системы Колониального трубопровода на неделю, именно они и подозреваются сейчас в первую очередь", — заявила Жан-Пьер.

Напомним, что несмотря на все обвинения в адрес России, ни одного настоящего "русского следа" в череде кибератак на предприятия США так и не было обнаружено. Более того, в это не верит даже американский президент:

К слову, президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила вероятность того, что трубопровод в США "хакнули" спецы ЦРУ.

Представитель пресс-службы Белого дома особо подчеркнула, что кибератаки не повлияли на намерение Байдена встретиться с Владимиром Путиным:

"Для американского лидера важно сесть за стол переговоров с российским коллегой, чтобы понять, где мы находимся, понять, где он находится, попытаться справиться с разногласиями и определить области, в которых мы можем добиться прогресса".

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