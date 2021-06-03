Отказ Вашингтона от санкций по Nord Stream 2 "очень порадовал" Вену

Власти Австрии, как и власти Германии, продолжают поддерживать «СП-2» и считают проект важным для энергетической безопасности Европы. Отказ США от санкций в отношении «СП-2» может только радовать.

Комментарий для ТАСС касательно «СП-2» предоставил канцлер Австрии Себастьян Курц: политик выступит на ПМЭФ уже завтра, 4 июня, благодаря возможностям видеосвязи.

Курц отметил, что «СП-2» вписывается в экономические интересы Вены. Кроме того, проект помогает диверсифицировать маршруты снабжения.

«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2". Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток - 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам», - сообщил канцлер.

Напомним, что ранее диаметрально противоположную реакцию на "отмену" Вашингтоном санкций по "СП-2" выдала Варшава: там испытали боль и разочарование.

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