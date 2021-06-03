EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Киев всё равно у США в кармане": Пушков о жалобах Зеленского на "СП-2"
"Газпром" всё увеличивает добычу газа, а в регионах его по-прежнему не хватает
Близкий друг рассказал о проблемах со здоровьем Андрея Данилко
Новатэк будет поставлять в Китай арктический СПГ
Протасевич нашёл "крайнего": меня подставил соратник по борьбе с режимом
Вашингтон прекращает добычу нефти в заповеднике на Аляске
Субсидирование производителей и стимулы для инвесторов остановят рост цен
Социолог: Новая риторика российской власти – просто слова. Пустые и ни о чём
Восемь советов для страдающих мигренью

Отказ Вашингтона от санкций по Nord Stream 2 "очень порадовал" Вену

Мир

Власти Австрии, как и власти Германии, продолжают поддерживать «СП-2» и считают проект важным для энергетической безопасности Европы. Отказ США от санкций в отношении «СП-2» может только радовать.

Отказ Вашингтона от санкций по Nord Stream 2 "очень порадовал" Вену

Комментарий для ТАСС касательно «СП-2» предоставил канцлер Австрии Себастьян Курц: политик выступит на ПМЭФ уже завтра, 4 июня, благодаря возможностям видеосвязи. 

Курц отметил, что «СП-2» вписывается в экономические интересы Вены. Кроме того, проект помогает диверсифицировать маршруты снабжения.

«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2". 

Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток - 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам», - сообщил канцлер.

Напомним, что ранее диаметрально противоположную реакцию на "отмену" Вашингтоном санкций по "СП-2" выдала Варшава: там испытали боль и разочарование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин раскрыл всю страшную правду о СП-2 - Европа слезно упрашивала Байдена извинится перед Путиным
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Отказ Вашингтона от санкций по Nord Stream 2 "очень порадовал" Вену
Стадо слонов, гуляющее по Китаю, "нагрело" фермеров на миллион долларов
Россияне согласились "скинуться" на помощь бедным через рост налогов
"Киев всё равно у США в кармане": Пушков о жалобах Зеленского на "СП-2"
"Газпром" всё увеличивает добычу газа, а в регионах его по-прежнему не хватает
Близкий друг рассказал о проблемах со здоровьем Андрея Данилко
Новатэк будет поставлять в Китай арктический СПГ
Нетаньяху уйдёт: в Израиле сформировано коалиционное правительство
Протасевич нашёл "крайнего": меня подставил соратник по борьбе с режимом
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Сектанты превращают детей в Маугли Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев
Новости Украины
Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников