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Протасевич нашёл "крайнего": меня подставил соратник по борьбе с режимом

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Арестованный в Минске блогер Роман Протасевич, экс-редактор признанного в Белоруссии экстремистским ТГ-канала NEXTA не только активно сотрудничает со следствием, но и обвиняет в своём "неудачном приземлении" на родине организовавших "подставу" соратников.

Протасевич нашёл "крайнего": меня подставил соратник по борьбе с режимом

По его словам, именно коллеги по борьбе с режимом могли организовать ложное сообщение о бомбе на борту Ryanair.

Об этом Протасевич рассказал на допросе, кадры которого прошли в эфире белорусского ТК ОНТ.

Протасевич нашёл "крайнего": меня подставил соратник по борьбе с режимом

Протасевич рассказал следователям о личном конфликте с человеком из штаба Светланы Тихановской, который, по словам бывшего главреда NEXTA, "был связан с киберпартизанами" — группой, занимавшейся рассылкой ложных сообщений о заложенной взрывчатке по всей Белоруссии.

По словам подследственного, у него был с этим человеком "напряжённый" личный конфликт из-за того, что они оба — люди с "сильным лидерским характером".

"Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. И оказался в СИЗО. Кроме участников чата никто не знал моего маршрута", — сокрушается о человеческой подлости Протасевич.

Имени своего "врага" блогер не назвал. Но в интернете пользователи соцсетей предположили, что он говорил про некоего Франака Вечерко — одного из ключевых сотрудников штаба Светланы Тихановской. Этот парень сообщил в Twitter об аресте Протасевича за полчаса до того, как это реально случилось.

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Автор: Ольга Лебедева
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