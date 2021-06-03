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Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок

Мир

Турция на этой неделе обсуждает две новости, пришедшие из России. Одна из них турков огорчила настолько, что они не смогли порадоваться второй.

Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок

Об этом пишет издание Medya Gunlugu.

Первая новость пришла в понедельник — Россия продлила запрет на чартерные рейсы, который, как надеялись в Турции, должен был закончиться 1 июня, до 21 июня.

"В Турции, где миллионы людей прямо или косвенно зарабатывают на хлеб, предоставляя услуги туриста, надежда на спасение сезона, который уже пострадал в начале, опять не сбылась. Поскольку неясно, когда запрет будет снят, опасность того, что 2021 превратится в "потерянный” год, как и 2020, выросла. Тогда как турецкий бизнес ожидал в этом году получить от российских туристов около четырех миллиардов долларов", — написано в статье.

Вторая новость - Россия повысила квоту на импорт томатов из Турции с 250 тысяч до 300 тысяч тонн (предыдущее увеличение -до 250 тонн было в январе).

Напомним, запрет на ввоз 24 наименований плодоовощной продукции Россия ввела в 2015 году после того, как был сбит российский самолёт. В результате переговоров в ноябре 2017 года была введена квота в 50 тысяч тонн в год (до кризиса экспорт составлял 350 тонн и давал прибыли порядка $260 млн), и турецкие помидоры снова вернулись в Россию.

По мнению автора материала, из-за России у турков сплошные убытки, потому что она "черпаком забирает, а даёт по ложке".

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Турция должна готовиться к российскому ответу
Автор: Ольга Лебедева
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