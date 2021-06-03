Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок

Турция на этой неделе обсуждает две новости, пришедшие из России. Одна из них турков огорчила настолько, что они не смогли порадоваться второй.

Об этом пишет издание Medya Gunlugu.

Первая новость пришла в понедельник — Россия продлила запрет на чартерные рейсы, который, как надеялись в Турции, должен был закончиться 1 июня, до 21 июня.

"В Турции, где миллионы людей прямо или косвенно зарабатывают на хлеб, предоставляя услуги туриста, надежда на спасение сезона, который уже пострадал в начале, опять не сбылась. Поскольку неясно, когда запрет будет снят, опасность того, что 2021 превратится в "потерянный” год, как и 2020, выросла. Тогда как турецкий бизнес ожидал в этом году получить от российских туристов около четырех миллиардов долларов", — написано в статье.

Вторая новость - Россия повысила квоту на импорт томатов из Турции с 250 тысяч до 300 тысяч тонн (предыдущее увеличение -до 250 тонн было в январе).

Напомним, запрет на ввоз 24 наименований плодоовощной продукции Россия ввела в 2015 году после того, как был сбит российский самолёт. В результате переговоров в ноябре 2017 года была введена квота в 50 тысяч тонн в год (до кризиса экспорт составлял 350 тонн и давал прибыли порядка $260 млн), и турецкие помидоры снова вернулись в Россию.

По мнению автора материала, из-за России у турков сплошные убытки, потому что она "черпаком забирает, а даёт по ложке".

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