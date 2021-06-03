ООН "прозрела": на Украине нарушаются права человека

Комитет ООН по правам человека осудил Украину за "подавление" оппозиционных СМИ и политиков, которых она считает "пророссийскими" и констатировал: надежды на справедливый суд "неугодных власти" в стране нет.

В докладе Управления Верховного комиссара по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", обновленном 2 июня, "тревожным примером" превышения государством своих полномочий назван подписанный Зеленским указ о введении санкций против оппозиционного депутата Тараса Козака и закрытии трех новостных каналов, принадлежащих его компании, которые были объявлены прокремлевскими.

"Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку в нем отсутствует обоснование его необходимости и соразмерности, и оно не было принято независимым органом”, — говорится в заявлении правозащитной организации.

Напомним, в феврале, аргументируя решение о закрытии трёх телеканалов, власти Киева настаивали на том, что речь идет "не о средствах массовой информации и не о свободе слова”, а "просто об эффективном противодействии фальшивкам и иностранной пропаганде”. Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что без "решительных" действий оппозиционные СМИ "убьют наши ценности".

Кроме того, согласно тексту опубликованного документа, глава ООН по правам человека предупредил, что четыре законопроекта, рассматриваемые верховной радой Украины, которые, якобы, направлены на наказание "коллаборационизма” с якобы враждебными державами, "также вызывают озабоченность, поскольку они не соответствуют международным стандартам свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, более того, могут еще больше негативно сказаться на примирении и социальной сплоченности.”

Ещё одним ярким доказательством нарушения прав человека Комиссариат международной организации назвал обвинения против оппозиционных депутатов Верховной Рады, таких как лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук:

"Члены и сотрудники оппозиционных политических партий и их сторонники были привлечены к уголовной ответственности, которая влечет за собой суровые наказания, за предполагаемую незаконную деятельность, включая государственную измену. Но подробности конкретных обвинений против них держатся в секрете”, — говорится в заявлении.

В ООН заявили, что "следят за этими случаями, а также за существующей напряженностью между сторонниками и противниками различных партий, которая значительно усилилась после этих событий.”

В докладе также констатируется, что "уважение прав на справедливое судебное разбирательство остается проблемой” и что журналисты, политики, ЛГБТК+ и другие группы меньшинств сталкиваются с острыми угрозами своей безопасности.

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