EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Социолог: Новая риторика российской власти – просто слова. Пустые и ни о чём
Восемь советов для страдающих мигренью
Хронические боли в суставах и спине надо лечить "медленными" кардиотренировками
Фильм "Турист" продолжает получать положительные отзывы
ПМЭФ-2021 определит будущее транспортной сети Петербурга
Эксперт: строительство жилья для малоимущих требует годового бюджета РФ
Матери погибшего школьника, спасшего её от преступника, вручили медаль
Литва заплатила миллионы евро Белоруссии из-за Латвии и Эстонии
Козак назвал украинских олигархов спонсорами ДНР и ЛНР

ООН "прозрела": на Украине нарушаются права человека

Мир

Комитет ООН по правам человека осудил Украину за "подавление" оппозиционных СМИ и политиков, которых она считает "пророссийскими" и констатировал: надежды на справедливый суд "неугодных власти" в стране нет.

ООН "прозрела": на Украине нарушаются права человека

В докладе Управления Верховного комиссара по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", обновленном 2 июня, "тревожным примером" превышения государством своих полномочий назван подписанный Зеленским указ о введении санкций против оппозиционного депутата Тараса Козака и закрытии трех новостных каналов, принадлежащих его компании, которые были объявлены прокремлевскими.

"Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку в нем отсутствует обоснование его необходимости и соразмерности, и оно не было принято независимым органом”, — говорится в заявлении правозащитной организации.

Напомним, в феврале, аргументируя решение о закрытии трёх телеканалов, власти Киева настаивали на том, что речь идет "не о средствах массовой информации и не о свободе слова”, а "просто об эффективном противодействии фальшивкам и иностранной пропаганде”. Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что без "решительных" действий оппозиционные СМИ "убьют наши ценности".

Кроме того, согласно тексту опубликованного документа, глава ООН по правам человека предупредил, что четыре законопроекта, рассматриваемые верховной радой Украины, которые, якобы, направлены на наказание "коллаборационизма” с якобы враждебными державами, "также вызывают озабоченность, поскольку они не соответствуют международным стандартам свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, более того, могут еще больше негативно сказаться на примирении и социальной сплоченности.”

Ещё одним ярким доказательством нарушения прав человека Комиссариат международной организации назвал обвинения против оппозиционных депутатов Верховной Рады, таких как лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук:

"Члены и сотрудники оппозиционных политических партий и их сторонники были привлечены к уголовной ответственности, которая влечет за собой суровые наказания, за предполагаемую незаконную деятельность, включая государственную измену. Но подробности конкретных обвинений против них держатся в секрете”, — говорится в заявлении.

В ООН заявили, что "следят за этими случаями, а также за существующей напряженностью между сторонниками и противниками различных партий, которая значительно усилилась после этих событий.”

В докладе также констатируется, что "уважение прав на справедливое судебное разбирательство остается проблемой” и что журналисты, политики, ЛГБТК+ и другие группы меньшинств сталкиваются с острыми угрозами своей безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На Украине пресекли попытку "восстановления СССР"
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Субсидирование производителей и стимулы для инвесторов остановят рост цен
Социолог: Новая риторика российской власти – просто слова. Пустые и ни о чём
Восемь советов для страдающих мигренью
Хронические боли в суставах и спине надо лечить "медленными" кардиотренировками
Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы
Александр Добронравов о секретах шоу "Три аккорда"
Сектанты превращают детей в Маугли
Яков Турбовской: ЕГЭ способен уничтожить наше государство
Фильм "Турист" продолжает получать положительные отзывы
Российская дипломатия - нудный анахронизм
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Сектанты превращают детей в Маугли Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев
Новости Украины
Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников