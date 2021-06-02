Украинские коллекторы попали за решётку, перепутав должника в Белоруссии

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова раскрыла подробности задержания граждан Украины в Минском районе. Подозреваемые в мошенничестве оказались коллекторами, которые приехали выбивать долг у местного жителя.
Задержанные получили заказ от иностранной компании, которая вложила несколько миллионов евро в минскую фирму. Компания в Белоруссии обанкротилась, а её владельцы долг отдавать не собирались. Кредиторы возложили долговые обязательства на мужчину, который свёл две фирмы, сообщает "БелТА".
Украинцам предложили несколько тысяч евро за работу. Мужчины, прибыв в Белоруссию, устроили слежку за домом предполагаемого должника, после чего избили его. Но коллекторы перепутали адрес и вымогали деньги не у того человека.
После обращения пострадавшего в милицию коллекторов задержали. Дело возбуждено по статье за вымогательство в особо крупном размере. Задержанными оказались ранее судимые граждане Украины, которые состоят в международной ОПГ.
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