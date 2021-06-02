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На Украине упростят получение гражданства для россиян

Мир » Бывший СССР » Украина

Правительство Украины направило в Верховную Раду законопроект, которым упрощается получение гражданства для россиян. В пояснительной записке указано, что изменения коснутся граждан РФ, которые подверглись "политическим преследованиям" или воевали на Донбассе.

Законом предлагается урегулировать подачу декларации об отказе от иностранного гражданство одновременно с заявлением на приобретение паспорта Украины. Также усовершенствованны некоторые технические моменты.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский принял в гражданство 260 человек. Среди них было 56 россиян.

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Автор: Артём Пермяков
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