На Украине упростят получение гражданства для россиян

Правительство Украины направило в Верховную Раду законопроект, которым упрощается получение гражданства для россиян. В пояснительной записке указано, что изменения коснутся граждан РФ, которые подверглись "политическим преследованиям" или воевали на Донбассе.

Законом предлагается урегулировать подачу декларации об отказе от иностранного гражданство одновременно с заявлением на приобретение паспорта Украины. Также усовершенствованны некоторые технические моменты.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский принял в гражданство 260 человек. Среди них было 56 россиян.