Глава ФЗНЦ жестко раскритиковал заявления Макрона о ситуации в ЦАР

Президент Франции Эммануэль Макрон вел исключительно провальную политику в ЦАР, и теперь пытается это скрыть за негативными заявлениями в адрес России и ее положения в республике. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Макрон назвал нынешнего президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеру "заложником" и "пособником" России, которая якобы захватывает страну.

Максим Шугалей подверг жесткой критике спорное заявление французского президента, сделанное им в ходе турне по Африке. Социолог как никто другой понимает происходящие в ЦАР процессы, поскольку был в республике не раз.

Шугалей уверен, что за голословными обвинениями Макрона стоит попытка нивелировать фиаско его политики в регионе и потерю доверия у центральноафриканцев.

По мнению главы ФЗНЦ, Запад и в частности Франция не пытались привнести мир в ЦАР и другие регионы "черного континента". Более того — своими действиями они только усугубляли конфронтации в стране. Обвинения в адрес России в данном случае выглядят как способ скрыть свою неудачную попытку захвата власти в республике и политическое фиаско.

"Это говорит президент Франции, которая только за последние месяцы натворила "дел". Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет", — напомнил Шугалей.

Западные пропагандистские СМИ часто называют российских инструкторов в ЦАР "ЧВК Вагнера". Это же ради придания сенсационности своим заявлениям сделал и Эммануэль Макрон.

При этом власти ЦАР неоднократно говорили, что они имеют договоренности с Министерством обороны России в рамках двустороннего договора, применяемого под контролем Совбеза ООН. Этот факт, по мнению Шугалея, придает заявлению Макрона еще больше нелепости.

Социолог считает, что президент Франции пытается самоутвердиться за счет таких голословных обвинений, поскольку сам с большим трудом выиграл выборы в 2017 году. Шугалей также отметил, что, имея в распоряжении большой бюджет, он тратит его на войны и разрушения, а не на созидание, что, вероятнее всего, не очень нравится самим французам.

"Главное отличие современной политики России от его политики (не Франции) в ЦАР состоит в том, что Россия реально помогает своим союзникам, а Макрон лишь вносит хаос. Россия — большая страна с большим сердцем, Макрон — маленький человек с маленьким сердцем", — резюмировал Шугалей.