Более 40 тыс. британцев просят Елизавету II лишить принца Гарри всех титулов

Более 40 тыс. жителей Британии обратились к королеве Елизавете II с просьбой лишить принца Гарри всех королевских титулов.

Письменное прошение по многочисленным просьбам британцев создала леди Колин Кэмпбелл, автор книг о королевской семьей, сообщает издание "ОК!".

Писательница получила широкую известность благодаря своим нападкам на принца Гарри и его жену Меган Маркл.

Кэмпбэл считает, что данное решение является единственным выходом из сложившейся ситуации.

Она отметила, что если принца Гарри лишить всех титулов, то он не сможет своими действиями навредить британской монархии, нации и народу.

Петицию Кэмпбэл подписали более чем 43 тыс. британцев. Они считают, что герцоги Сассекские вредят своим поведению имиджу Великобритании.

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