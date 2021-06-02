Песков назвал разговоры об отделении Донбасса эвентуальными рассуждениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о возможном отделении Донбасса от Украины. Такие разговоры представитель Кремля назвал "эвентуальными рассуждениями".

"Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать", — заявил Песков на вопрос о судьбе Украины в случае отделения Донбасса де-юре.

Конфликт на юго-востоке Украины начался после вооружённого переворота в Киеве. Первые военные действия произошли в апреле 2014 года. На неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей были образованы ДНР и ЛНР.

В 2015 году были подписаны Минские соглашения, по которым Донбасс должен стать автономией в составе Украины. До сих пор власти в Киеве не смогли реализовать комплекс мер по завершению боевых действий.

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