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Песков назвал разговоры об отделении Донбасса эвентуальными рассуждениями

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о возможном отделении Донбасса от Украины. Такие разговоры представитель Кремля назвал "эвентуальными рассуждениями".

Песков назвал разговоры об отделении Донбасса эвентуальными рассуждениями

"Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать", — заявил Песков на вопрос о судьбе Украины в случае отделения Донбасса де-юре.

Конфликт на юго-востоке Украины начался после вооружённого переворота в Киеве. Первые военные действия произошли в апреле 2014 года. На неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей были образованы ДНР и ЛНР.

В 2015 году были подписаны Минские соглашения, по которым Донбасс должен стать автономией в составе Украины. До сих пор власти в Киеве не смогли реализовать комплекс мер по завершению боевых действий.

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