Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ищет новые маршруты для полётов в страны, которые закрыли воздушное пространство. Пресс-служба авиаперевозчика назвала девять стран, в которые на данный момент открыты рейсы:
После инцидента с самолётом Ryanair и задержания экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича страны ЕС и Украина закрыли воздушное пространство для белорусских рейсов. Из-за этого были приостановлены полёты в
Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр и Калининград.
Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос открытия аивасообщения между Минском и Крымом.
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У кого хоть раз в жизни "выскакивал" фурункул, тот этих ощущений не забудет никогда. Остальным не вредно будет ознакомиться с механизмом возникновения и течения этой болезни, чтобы осознать пользу здорового образа жизни и ежедневных гигиенических процедур.