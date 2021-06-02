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В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ищет новые маршруты для полётов в страны, которые закрыли воздушное пространство. Пресс-служба авиаперевозчика назвала девять стран, в которые на данный момент открыты рейсы:

В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
  • Россия;
  • Армения;
  • Грузия;
  • Азербайджан;
  • Казахстан;
  • Узбекистан;
  • Турция;
  • Израиль;
  • ОАЭ.

После инцидента с самолётом Ryanair и задержания экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича страны ЕС и Украина закрыли воздушное пространство для белорусских рейсов. Из-за этого были приостановлены полёты в

Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр и Калининград.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос открытия аивасообщения между Минском и Крымом. 

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