На грядущем саммите G7 Джонсон и Байден обсудят туристический коридор

Новая идея сотрудничества по линии "Лондон — Вашингтон". Британский премьер Борис Джонсон обратится к президенту США Джо Байдену с предложением организовать особый туристический коридор.

Как сообщает The Times, коридор будет доступен всем жителям двух стран, которые прошли вакцинацию. В частности, вакцинированным британцам и американцам не нужно будет проходить процедуру карантина.

План обсуждается на уровне правительства: Лондон готов устроить свободный въезд для прошедших вакцинацию американцев даже в случае проблем с эпидемиологической ситуацией и рассчитывает на такую же "любезность" Вашингтона.

Ожидается, что Джонсон и Байден смогут лично обсудить идею уже в июне: с 11 по 13 число они встретятся на саммите G7. Местом проведения выбран город Карбис-Бэй, расположенный на британском полуострове Корнуолл.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.