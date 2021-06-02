Netflix заменил перевод "бандеровцев" в фильме "Брат 2" после давления украинцев

Стриминговая платформа Netflix изменила перевод слова "бандеровец" в фильме "Брат 2", который начали показывать 1 июня. Предыдущая версия вызвала возмущение у украинских пользователей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Netflix перевёл слово "бандеровец", которое произносил герой Виктора Сухорукова, как "украинский нацистский коллаборационист". История дошла до Верховной Рады, где пообещали исправить Netflix.

Депутат от партии "Голос" Александра Устинова сообщила, что после обращения к "украинцам из Кремниевой долины" Netflix изменил перевод слова "бандеровец" с "Ukrainian Nazi collaborator" на "Banderite".

"Переможенька!" Наша диаспора невероятная! Уже несколько часов текст во всех местах был исправлен благодаря нашему крутому Арсену Костенко. Теперь там не "nazi", а "banderite". Украинцы вместе сила", — написала Устинова.

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