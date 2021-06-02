Аналитик CNN: Трамп обещал вернуться на пост в августе

Мэгги Хаберман, аналитик CNN и вашингтонский корреспондент газеты "Нью-Йорк Таймс", заявила, что Дональд Трамп говорил о скором своём возвращении на пост президента.
"Трамп говорил нескольким людям, с которыми он контактирует, что ожидает, что его восстановят в должности к августу”, — написала Хаберман в Twitter во вторник, добавив, что она "просто делится информацией.”
Пользователи социальных сетей отреагировали на это заявление двояко:
"Кто-то должен сказать Мэгги Хаберман, что Трамп — не президент", — написал один из пользователей Twitter.
Вероятно, поводом для такой сильной реакции американцев стало заявление экс-советника Трампа по нацбезопасности Майка Флинна, который несколькими днями ранее поддержал переворот в Мьянме. А на вопрос, почему такой переворот не может случиться в США, ответил:
"Нет причин".
Многими эти слова были расценены как призыв к госперевороту.
К слову, сторонники Трампа продолжают утверждать, что результаты президентских выборов 2020 года в США, в результате которых победил Джо Байден, были нелегитимными и сфальсифицированными.
А недавно проведённый соцопрос показал, что каждый пятый американец верит, что в стране "скоро начнётся буря, которая сметёт элиты, находящиеся у власти, и восстановит законных лидеров" и в то, что "ситуация зашла так далеко, истинным американским патриотам, возможно, придётся прибегнуть к насилию, чтобы спасти страну”.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Детский рахит проявляется, как правило, осенью или зимой, а с началом лета постепенно затихает. Однако бывают и исключения.