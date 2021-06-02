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Аналитик CNN: Трамп обещал вернуться на пост в августе

Мир

Мэгги Хаберман, аналитик CNN и вашингтонский корреспондент газеты "Нью-Йорк Таймс", заявила, что Дональд Трамп говорил о скором своём возвращении на пост президента.

"Трамп говорил нескольким людям, с которыми он контактирует, что ожидает, что его восстановят в должности к августу”, — написала Хаберман в Twitter во вторник, добавив, что она "просто делится информацией.”

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Пользователи социальных сетей отреагировали на это заявление двояко:

  • одни — усомнились в том, что Трамп психически здоров,
  • другие обвинили Хаберман в содействии распространению "пропаганды” и "лжи " бывшего президента,” называя её "пропагандистским рупором Трампа”, помогающим "разжигать его продолжающийся переворот” и даже призывали запретить журналисту доступ в Twitter, как это было с Трампом в январе.

"Кто-то должен сказать Мэгги Хаберман, что Трамп — не президент", — написал один из пользователей Twitter.

Вероятно, поводом для такой сильной реакции американцев стало заявление экс-советника Трампа по нацбезопасности Майка Флинна, который несколькими днями ранее поддержал переворот в Мьянме. А на вопрос, почему такой переворот не может случиться в США, ответил:

"Нет причин".

Многими эти слова были расценены как призыв к госперевороту.

К слову, сторонники Трампа продолжают утверждать, что результаты президентских выборов 2020 года в США, в результате которых победил Джо Байден, были нелегитимными и сфальсифицированными.

А недавно проведённый соцопрос показал, что каждый пятый американец верит, что в стране "скоро начнётся буря, которая сметёт элиты, находящиеся у власти, и восстановит законных лидеров" и в то, что "ситуация зашла так далеко, истинным американским патриотам, возможно, придётся прибегнуть к насилию, чтобы спасти страну”.

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Автор: Ольга Лебедева
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