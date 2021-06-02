Джо Байден вовремя поездки в штат Оклахома принял участие в мероприятии, посвященном 100-летию резни в Талсе в 1921 году.
Выступая перед собравшимися, он в очередной раз объявил о "новых усилиях" по борьбе с "белым превосходством” и увеличении федеральных расходов на предприятия, принадлежащие представителям этнических меньшинств.
Выступая в Культурном центре Гринвуда Талсы после посещения трех оставшихся в живых после резни чернокожих граждан, Байден отметил, что он был первым действующим президентом, посетившим Оклахому, что, по его словам, очень важно для "стирания молчания вокруг темного события".
ДЛЯ СПРАВКИ
"Это был не расовый бунт. Это была резня”, -сказал Байден под аплодисменты толпы, добавив, что для того, чтобы компенсировать семьям погибших и пострадавших "страдания", он подписал указ об увеличении федеральных контрактов для бизнеса "людей с черной или коричневой кожей", а также о ряде мер борьбы с "расовой дискриминацией в жилищной сфере”.
Среди других усилий его администрации в этом направлении — выделение $10 млрд на инфраструктуру для восстановления дорог, школ и благоустройство в неблагополучных районах.
Президент Байден также заявил, что поручает вице-президенту Камале Харрис бороться с новыми законами о голосовании в различных штатах, которые, как он утверждает, пытаются подавить "право голоса”.
Хозяин Белого дома напомнил, что нарушение прав голосующих уже привело в январе к бунту и штурму Капитолия "толпой белых экстремистских бандитов”.
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