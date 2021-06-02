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Байден назвал "превосходство белых" терроризмом

Мир

Джо Байден вовремя поездки в штат Оклахома принял участие в мероприятии, посвященном 100-летию резни в Талсе в 1921 году.

Байден назвал "превосходство белых" терроризмом

Выступая перед собравшимися, он в очередной раз объявил о "новых усилиях" по борьбе с "белым превосходством” и увеличении федеральных расходов на предприятия, принадлежащие представителям этнических меньшинств.

Выступая в Культурном центре Гринвуда Талсы после посещения трех оставшихся в живых после резни чернокожих граждан, Байден отметил, что он был первым действующим президентом, посетившим Оклахому, что, по его словам, очень важно для "стирания молчания вокруг темного события".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Разрушение Талсы началось, когда молодой негр по имени Дик Роуленд был ложно обвинен в изнасиловании белой женщины. Когда толпа потребовала, чтобы шериф выдал его, десятки чернокожих граждан пришли охранять Роуланда на суде.
  • После того, как их прогнали, они вернулись в большем количестве только для того, чтобы "разобраться" с толпой белых людей. Беспорядки привели к разрушению района Гринвуд, именуемого "Черной Уолл-стрит” благодаря процветающему бизнесу, принадлежащему черным. Многочисленные дома и магазины были разрушены, а более 300 чернокожих американцев погибли.

"Это был не расовый бунт. Это была резня”, -сказал Байден под аплодисменты толпы, добавив, что для того, чтобы компенсировать семьям погибших и пострадавших "страдания", он подписал указ об увеличении федеральных контрактов для бизнеса "людей с черной или коричневой кожей", а также о ряде мер борьбы с "расовой дискриминацией в жилищной сфере”.

Среди других усилий его администрации в этом направлении — выделение $10 млрд на инфраструктуру для восстановления дорог, школ и благоустройство в неблагополучных районах.

Президент Байден также заявил, что поручает вице-президенту Камале Харрис бороться с новыми законами о голосовании в различных штатах, которые, как он утверждает, пытаются подавить "право голоса”.

Хозяин Белого дома напомнил, что нарушение прав голосующих уже привело в январе к бунту и штурму Капитолия "толпой белых экстремистских бандитов”.

  • Как отмечают американские СМИ, несмотря на пафосную риторику, Байден опять запутался в датах, сказав, что "бунт у Капитолия" случился 9 января (на самом деле — 6 января — прим. ред).

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Автор: Ольга Лебедева
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