Байден назвал "превосходство белых" терроризмом

Джо Байден вовремя поездки в штат Оклахома принял участие в мероприятии, посвященном 100-летию резни в Талсе в 1921 году.

Выступая перед собравшимися, он в очередной раз объявил о "новых усилиях" по борьбе с "белым превосходством” и увеличении федеральных расходов на предприятия, принадлежащие представителям этнических меньшинств.

Выступая в Культурном центре Гринвуда Талсы после посещения трех оставшихся в живых после резни чернокожих граждан, Байден отметил, что он был первым действующим президентом, посетившим Оклахому, что, по его словам, очень важно для "стирания молчания вокруг темного события".

ДЛЯ СПРАВКИ

Разрушение Талсы началось, когда молодой негр по имени Дик Роуленд был ложно обвинен в изнасиловании белой женщины. Когда толпа потребовала, чтобы шериф выдал его, десятки чернокожих граждан пришли охранять Роуланда на суде.

После того, как их прогнали, они вернулись в большем количестве только для того, чтобы "разобраться" с толпой белых людей. Беспорядки привели к разрушению района Гринвуд, именуемого "Черной Уолл-стрит” благодаря процветающему бизнесу, принадлежащему черным. Многочисленные дома и магазины были разрушены, а более 300 чернокожих американцев погибли.

"Это был не расовый бунт. Это была резня”, -сказал Байден под аплодисменты толпы, добавив, что для того, чтобы компенсировать семьям погибших и пострадавших "страдания", он подписал указ об увеличении федеральных контрактов для бизнеса "людей с черной или коричневой кожей", а также о ряде мер борьбы с "расовой дискриминацией в жилищной сфере”.

Среди других усилий его администрации в этом направлении — выделение $10 млрд на инфраструктуру для восстановления дорог, школ и благоустройство в неблагополучных районах.

Президент Байден также заявил, что поручает вице-президенту Камале Харрис бороться с новыми законами о голосовании в различных штатах, которые, как он утверждает, пытаются подавить "право голоса”.

Хозяин Белого дома напомнил, что нарушение прав голосующих уже привело в январе к бунту и штурму Капитолия "толпой белых экстремистских бандитов”.

Как отмечают американские СМИ, несмотря на пафосную риторику, Байден опять запутался в датах, сказав, что "бунт у Капитолия" случился 9 января (на самом деле — 6 января — прим. ред).

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