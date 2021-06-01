Лукашенко объявил о скором открытии авиасообщения с Крымом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени граждане республики смогут летать в Крым через Россию. Проработать соответствующий вопрос глава государства договорился с Владимиром Путиным на встрече в Сочи.

"Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — приводит "БелТА" слова Лукашенко.

Президент Белоруссии объяснил свои действия тем, что Украина закрыла своё воздушное пространство для белорусских самолётов. Лукашенко дал поручение соответствующим ведомствам решить вопрос с перелётами.

"Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", — заявил президент.

Также Лукашенко рассказал о разговоре несколько лет назад с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Тот обещал пропускать белорусов в Крым, но только через территорию Украины. По словам президента Белоруссии, решение Владимира Зеленского закрыть воздушное пространство развязало ему руки.

"Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", — подытожил Лукашенко.

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