Участник протестов в Минске попытался совершить суицид в зале суда

Участник протестов августа 2020 года в Минске Степан Латыпов введен в искусственную кому после заседания суда. Мужчина пытался совершить самоубийство во время рассмотрения дела, сообщает правозащитный центр "Весна".

Суд над Латыповым начался 1 июня. Мужчину обвиняют по статьям за организацию действий, нарушающих общественный порядок, мошенничество и сопротивление милиции. В частности, Латыпов изготавливал протестную символику, а в рамках собственного предприятия ввозил на территорию Белоруссии запрещённые химикаты.

Во время суда мужчина обвинил силовые ведомства в угрозах, если он не признает вину. Каким способом Латыпов пытался покончить с собой, не сообщается.