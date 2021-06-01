Лукашенко показал Путину секретные материалы спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о чёрном чемодане, который взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. По словам главы белорусской республики, содержимое кейса нельзя разглашать в открытом эфире.

В дипломате находились аналитические материалы спецслужб, которыми президенты обмениваются во время встреч. По словам Лукашенко, в частности, в чемодане содержались документы о ситуации вокруг отношений Белоруссии и России, об отношениях США и ЕС к Китаю.

"Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", — приводит "БелТА" слова Лукашенко.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи состоялась 28 мая.

"Правда.Ру" разбиралась в итогах саммита двух глав государств. Также в гостях у издания побывал экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми, который оценил ситуацию в Белоруссии.

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