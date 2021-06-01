Зеленский заявил, что российская армия может "прорубить коридор в Крым"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России есть множество вариантов развёртывания полномасштабных военных действий. В частности, российская армия по мнению политика может "прорубить коридор в Крым".

Коридор в Крым

Зеленский рассказал об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Президент Украины отметил, что Россия "нарушает международное право", блокируя Азово-Черноморский регион российскими кораблями.

По мнению Зеленского, российская армия может выйти к Крыму через Донбасс.

"Один из вариантов выхода на Крым, чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей", — заявил Зеленский.

Такой сценарий Зеленский назвал "полномасштабной открытой войной".

Атака с Севера

Также Зеленский считает, что для Украины существует вероятность нападения с Севера, то есть из Белоруссии. По мнению главы украинской республики, об этом могут свидетельствовать союзный договор между соседними странами.

"Сейчас очень опасная ситуация в Белоруссии. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важную геополитическую и, наверное, оборонную сделку", — заявил Зеленский.

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