Туадера рассказал о роли россиян в спасении ЦАР от боевиков

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера дал обстоятельное интервью RT France, в котором в частности рассказал о роли российских союзников в урегулировании ситуации в стране.

Глава ЦАР, переизбранный на новый срок в декабре прошлого года, рассказал, как Россия и Руанда помогли республике и ее народу.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Руанду, которые помогли нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из "Коалиции патриотов за перемены"", — заявил Туадера.

В 2018 году с санкции Совета безопасности ООН и по соглашению между двумя странами Россия направила в ЦАР вооружения и гражданских инструкторов. Российские специалисты, которых западные СМИ записывают в ряды "ЧВК Вагнера", занимаются в стране обучением местных военнослужащих основам ведения боя с радикалами.

Фостен-Арканж Туадера подтвердил, что благодаря помощи российских союзников в настоящее время почти вся территория ЦАР освобождена от боевиков. Отвечая на вопрос журналистов о взаимоотношениях Москвы и Банги, политик заявил, что считает Россию другом.

"Наше сотрудничество началось еще в шестидесятых годах. Мы рассматриваем Россию как надежного партнера и друга, потому что она согласилась поддержать нас в трудную минуту", — резюмировал президент ЦАР.