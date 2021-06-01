Главное - не в ногу ЕС: немецкий политик о санкциях против РБ

Новости касательно санкций против Белоруссии: пока одни немецкие политики просят ввести их как можно быстрее, другие отмечают: важно "не выстрелить в ногу" всему ЕС.

Комментарий для РИА "Новости" предоставил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые"). Он подчеркнул, что последние несколько лет оставался сторонником отмены санкций против России, потому что они оказались безрезультатны.

"[Санкции] мешают экономике Германии и России, а также дальнейшему сотрудничеству", — уверен Эрнст.

Однако в случае с Белоруссией очевидно: власти страны заставили самолёт Ryanair приземлиться, и на это нужно реагировать.

"Заставить приземлиться самолет, летящий между двумя европейскими странами, арестовать пассажира, арестовать его девушку — так это не работает. Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать, но она также должна отреагировать таким образом, чтобы не "прострелить себе ногу", — заключил Эрнст.

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