В Китае презентовали прототип вертолёта - невидимки

Китайские конструкторы работают над созданием вертолета-невидимки, который будет трудно обнаружить радарами и инфракрасными датчиками.

Об этом сообщила газета Global Times.

Прототип летательного аппарата был показан на выставке Института Исследований и Развития вертолетостроительной Корпорации Авиационной Промышленности Китая (AVIC) в Цзиндэчжэне.

"Некоторые военные наблюдатели предполагают, что это стелс-вариант китайского утилитарного вертолета средней высоты Z-20. Так, военный авиационный эксперт Фу Цяньшао отметил, что модель продемонстрировала множество скрытых характеристик, в том числе аэродинамическую конструкцию, которая уменьшает поперечное сечение радара, и может затруднить обнаружение в радиолокационных системах", — пишет издание. "Кроме того, на роторах вертолёта можно увидеть конструкции, которые направлены на снижение шума и делают возможным услышать его только на близком расстоянии при полете на малой высоте, в то время как краска вертолета плохо наблюдаема", — добавил Фу.

Эксперт также подчеркнул, что вертолеты-невидимки сложнее обнаружить, у них больше шансов выжить и они могут лучше выполнять штурмовые и проникающие миссии.

Между тем, портал The Drive, который также указывает на то, что прототип является скрытой версией Z-20, утверждает, что Китай скопировал американские технологии.

К слову, на выставке была показана модель неизвестного типа вращающегося крыла самолета, который, по-видимому, обладает способностью вертикального взлета и посадки.

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