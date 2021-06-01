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Столтенберг открестился от шпионского скандала с участием Дании

Мир

НАТО не имеет никакого отношения к разоблачениям, согласно которым США получили помощь от Дании в шпионаже за европейскими политиками: альянс "как организация не причастен".

Столтенберг открестился от шпионского скандала с участием Дании

Так заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Конечно, я знаю об этих отчетах, но я также знаю, что вовлеченные страны сейчас работают над тем, чтобы установить факты и выложить их все на стол, — заявил высокопоставленный чиновник глав альянса во время пресс-конференции. — НАТО как организация не участвует, поэтому НАТО не может комментировать эти вопросы".

Согласно данным внутреннего расследования датской разведки, Копенгаген облегчил доступ к своим системам связи, чтобы США могли следить за своими партнёрами.

Среди политиков, ставших объектами шпионажа со стороны АНБ в рамках этого сотрудничества:

  • канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший лидер немецкой оппозиции Пеер Штайнбрюк:
  • помимо видных политических деятелей Германии, АНБ в 2012 021014 годах вмешивалось в жизнь и работу высокопоставленных чиновников Швеции, Норвегии и Франции.

Подозрения в том, что датская разведка предоставила США доступ к интернет-кабелям скандинавской страны и что они привели к секретному внутреннему расследованию под названием "Операция Данхаммер", возникли после утечек Эдварда Сноудена, который в 2013 году раскрыл большое количество документов о методах работы АНБ.

После публикации в СМИ информации о роли Копенгагена в шпионаже за европейскими лидерами Сноуден также высказался по этому поводу и обвинил действующего президента США Джо Байдена в "глубоком участии" в ситуации.

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Европейские страны требуют от Вашингтона объяснений после скандала, который разразился в Дании.
Автор: Ольга Лебедева
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